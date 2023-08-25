По мнению аналитиков, это была большая стратегическая потеря для РФ.

Смерть Евгения Пригожина открывает перспективу борьбы за контроль над бизнес-империей "Вагнера". Это также вызовет раскол среди боевиков между прагматиками, которые готовы присоединиться к российской армии, и ультранационалистами, которые уже демонстрируют свой гнев в соцсетях.

"Я считаю возможным, что во многих отношениях это станет безголовой средой типа "Игры престолов" или "Сопрано", где у нас есть конкурирующие меньшие фракции и меньшие обломки "Вагнера", - сказал Эндрю Борен, исполнительный директор отдела разведки угроз фирмы Flashpoint и бывшего сотрудника разведки США, которого цитирует Reuters.

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Он назвал гибель Пригожина стратегической потерей для России. В то же время аналитик лондонского аналитического центра RUSI и автор книги "Россия в Африке" Самуэль Рамани также убежден, что потеря ЧВК под командованием ее основателя станет негативной стороной для Путина в странах Африки.

"Он теряет много личных контактов, которые Пригожин сумел культивировать на этом континенте, включая те контакты, которые были бы необходимы для экспорта золота и бриллиантов из таких стран, под которые попали санкции, как Мали и Центральноафриканская Республика", — пояснил Рамани.

В издании напомнили, что в тот же день когда погиб Пригожин, российские СМИ сообщили и об отстранении главы российских ВВС Сергея Суровикина. Согласно неподтвержденным данным, он был под следствием за причастность к бунту Пригожина.

По мнению Рамани, крах двух мужчин, которых считали двумя самыми эффективными лицами в ведении войны в РФ, может помешать Москве проводить устойчивые наступательные операции в следующем году. Он добавил, что, если за смерть Пригожина отвечает Путин, это свидетельствует о готовности российского президента к жестоким репрессиям.

"Но это также свидетельствует об уязвимости, потому что ему нужно применить силу сейчас, чтобы подавить этих ультранационалистов, которых он ранее мог успокоить, включив их в свою коалицию. И это плохо говорит об устойчивости Путина после 2024 года", - отметил аналитик.

Эксперт по России в Университете Ла Троуб в Мельбурне Роберт Хорват также оценивает позицию Путина как хрупкую.

"Проблема убийства Пригожина заключается в том, что это рискует спровоцировать акты мести со стороны десятков тысяч наемников ЧВК "Вагнера" — закаленных в боях ветеранов и осужденных преступников, воевавших под флагом "Вагнера"... Это также рискует привлечь новое внимание к популистской кампании Пригожина, его осуждению оправдания режимом войны и огромной пропасти, разделяющей легкомысленных детей правящей элиты от детей простых людей, которые возвращались из Украины в гробах", — сказал он.

Смерть Пригожина - что известно

Как сообщал УНИАН, вечером 23 августа под российским городом Тверь упал самолет, в котором находился Пригожин.

По одной из версий, самолет Пригожина сбила российская ПВО, однако американская разведка предполагает, что на борту могла быть бомба.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что смерть главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является началом процесса транзита власти в России.

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