По его словам, Путин теряет управление страной.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что смерть главы ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина является началом процесса транзита власти в России.

В интервью "Радио Свобода" он отметил, что "бунт" наемников в июне не мог происходить без поддержки российских силовых структур.

"Пригожин не был сумасшедшим, чтобы он сам решил устроить этот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они остановили его. Более того, все, что происходит, еще будет иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России", — подчеркнул секретарь СНБО.

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По его словам, президент РФ Владимир Путин, вероятно, теряет управляемость страной.

"И я еще раз могу подчеркнуть, что фрагментация России началась и она уже идет. Когда Запад не хочет на это обращать внимание, не хочет к этому готовиться, это большая ошибка. И им нужно понять, что это произойдет независимо от их желания", — добавил Данилов.

Он также опроверг мнение о том, что убийство Пригожина укрепит власть Путина.

"Это совсем не соответствует действительности. Ничего здесь такого нет. Более того, это удар по самому Путину. Если в России с гражданских аэродромов вылетают самолеты, с которыми что-то происходит в воздухе, имейте в виду, что в этой стране что-то происходит не так", - подытожил Секретарь СНБО.

Смерть Пригожина - что известно

Вечером 23 августа под российским городом Тверь разбился самолет, в котором находился Евгений Пригожин. Через сутки после аварии событие прокомментировал и сам Путин, которого многие обвиняют в убийстве главы ЧВК. Он отделался формальными фразами: выразил соболезнования родным жертв и назвал Пригожина "талантливым бизнесменом".

Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил предположил, что Пригожина могла убить " бомба в ящике с вином".

По оценке ISW, частная военная компания"Вагнер" больше не будет существовать как квазинезависимая структура.

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