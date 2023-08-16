Относительно украинского контрнаступления в ISW отметили, что ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись.

ВСУ вели наступательные действия на рубеже Купянск-Сватово-Кременная и продвинулись вперед.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Аналитики отметили, что россиские оккупанты также вели наступательные операции на этом участке фронта.

Кроме того, украинские силы продолжали наступательные операции в районе Бахмута. В отчете приводятся данные российского военкора о том, что ситуация в этом районе для оккупантов неутешительная, потому что ВСУ контролируют господствующие высоты и лесные массивы вокруг важных населенных пунктов. При этом оккупанты продолжали наступательные операции под Бахмутом.

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Также аналитики Института отметили, что российские и украинские войска продолжали боестолкновения на линии Авдеевка-Донецк, но ни одной со сторон продвинуться на этом участке не удалось.

Относительно украинского контрнаступления в ISW отметили, что ВСУ провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта и продвинулись в Луганской области и западной части Запорожской области.

Кадры с геолокацией показывают, что украинские войска продвинулись к Роботино, и, предположительно, украинские силы направили дополнительные контрнаступательные бригады в западную часть Запорожской области.

Война в Украине: новости

Авиация Сил обороны и подразделения ракетных войск и артиллерии продолжили наносить удары по живой силе и оружию оккупантов. В Генштабе рассказали, что авиация нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также сегодня в Минобороны сообщили, что ВСУ освободили от российских оккупантов Урожайное.

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