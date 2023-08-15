Аналитики Института отметили, что оккупанты продолжают преувеличивать свои достижения на фронте.

Российские оккупанты вели наступательные операции в районе Купянска и продвинулись. На кадрах с геолокацией видно, что они продвинулись в районе Орлянки и Николаевки восточнее Купянска.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). В отчете приводятся данные о том, что один из военкоров в РФ утверждал, будто российские войска находятся в 7 км от Купянска, а так называемый экс-заместитель главы МВД "ЛНР" Виталий Киселев заявлял, что российские войска находятся непосредственно на окраине Купянска, но визуального подтверждения этим утверждениям ISW не наблюдал.

Также аналитики отметили, что российский военкор утверждал, что оккупанты накапливают подкрепление и вводят в бой новые части на Купянском направлении, а замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что российские силы увеличивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль международной границы между Харьковской и Белгородской областями, возможно, чтобы сорвать дальнейшие проукраинские рейды через границу.

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Кроме того, российские войска вели наступательные действия на линии Сватово-Кременная, но не продвинулись. Ссылаясь на данные российских военкоров, аналитики Института сообщили, что оккупанты безуспешно атаковали вблизи Мясожаровки в 15 км к западу от Сватово, и что это новое направление их атак. Кроме того, оккупанты не смогли прорвать оборону ВСУ в районе Белогоровки в 12 км к югу от Кременной и Спорного в 25 км к югу от Кременной.

На Бахмутском направлении ВСУ продолжали наступательные операции и продвинулись вперед. На кадрах геолокации видно, что украинские силы продвинулись южнее Клищиевки в 7 км к юго-западу от Бахмута, атакуя российские позиции.

В отчете говорится, что по данным одних российских военкоров, оккупанты смогли отбить назад утраченные в Клищиевке позиции, а другие утверждали, что россияне и вовсе отбили весь населенный пункт, однако, как подчеркнул аналитики ISW, эти утверждения не отвечают действительности.

Также российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на линии Авдеевка-Донецк.

Война в Украине: новости

Силы обороны наступали на Мелитопольском и Бердянском направлениях и оборонялись на Марьинском. При этом, за сутки на всех направлениях произошло только 15 боевых столкновений, что совсем немного, если сравнивать с обычной ситуацией на фронте. Вчера враг наступал лишь на одном направлении фронта вместо 3-5, как было на протяжении всех последних месяцев.

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