Коваленко отметил, что под Авдеевкой оккупанты потеряли техники столько, сколько их ВПК сейчас производит за месяц и это только в одной локации.

Российское командование стягивает дополнительный ресурс под Авдеевку. Они смогли, после мясорубки первых недель изыскать компенсацию потерь, за счет подразделений с других плацдармов, групп войск.

Об этом сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "На данном этапе российские оккупанты не будут останавливаться по Авдеевке и только если новая волна наступления не принесет им успеха, они могут поставить на паузу авдеевскую авантюру, с учетом проблем по другим локациям", - выразил мнение он.

Коваленко отметил, что под Авдеевкой оккупанты потеряли техники столько, сколько их ВПК сейчас производит за месяц и это только в одной локации. "То есть, авдеевское наступление вносит жесточайший дисбаланс в сам ежемесячный процесс компенсации потерь", - пояснил аналитк.

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Он добавил, что без достижения успехов в течение следующих трех недель они истощат тот ресурс, который стягивали для компенсации потерь, по итогу провалившегося наступления и будут поставлены перед дилеммой. "Продолжать вгрызаться в оборону ВСУ, ценою высоких потерь, ослабляя другие ГВ и ряд локаций или же удовлетворятся тем, чего смогли достигнуть. Мое мнение... Судя по всему, крысы всё же не остановятся грызть кактус", - отметил эксперт.

Ситуация в Авдеевке

Российские оккупанты проводят перегруппировку в районе Авдеевки. Целью врага на ближайшее время может стать выход на железнодорожные пути в северной части города и на коксохимический завод.

Россия концентрирует большое количество людей и техники возле Авдеевки, однако военной целесообразности в этом шаге нет.

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