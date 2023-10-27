Кибри отметил, что, вероятно, россияне продолжат штурмы в районе Авдеевки.

Координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал ситуацию на востоке Украины. Он отметил, что наступление оккупационных войск РФ осуществляется, в частности, вблизи Лимана, Купянска и Авдеевки.

Такое заявление он сделал во время брифинга в Белом доме. По словам Кирби, активизация россиян не была для США неожиданностью, поскольку там наблюдали сосредоточение российских войск в регионе. При этом он подчеркнул, что украинские военные "смогли удержаться и держат оборону", в том числе и благодаря поддержке со стороны США.

"С 11 октября Россия понесла значительные потери при попытке наступления, в том числе по меньшей мере 125 единиц бронетехники вокруг Авдеевки и военного оборудования на более чем батальон", – подчеркнул он.

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В то же время он отметил, что, вероятно, россияне продолжат штурмы в районе Авдеевки. Он не исключает, что оккупанты могут достичь "определенных тактических успехов" в течение ближайших месяцев. Однако Кирби заметил, что этот результат будет стоить России тысяч солдат, которых она бросает в бой неподготовленными и с низким боевым духом.

"У нас есть информация, что российские военные фактически казнили солдат, которые отказывались выполнять приказы. Мы также располагаем информацией о том, что российские командиры угрожают расстреливать целые подразделения, если те будут пытаться отступать под огнем украинской артиллерии", – сказал он.

Наступление россиян под Авдеевкой в Донецкой области, по мнению Кирби, является очередным "отрезвляющим напоминанием" того, что Путин не отказался от желания захватить всю Украину. И именно поэтому для Соединенных Штатов и союзников важно продолжать помогать Киеву.

Война в Украине: это стоит знать

Соединенные Штаты ожидают, что российских атак в Украине будет больше. Такое заявление сделал координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он подчеркнул, что у РФ все еще есть наступательный потенциал, и об этом стоит помнить.

Тем временем ачальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк предупредила, что россияне могут готовить новую массированную атаку по Украине. Предвестником этого является повышенная активность беспилотной разведки врага, которую в течение 26 октября фиксировали украинские защитники.

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