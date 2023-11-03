Аналитик сказал, что главным поводом для некоего пессимизма стало упоминание такого термина как "позиционная война".

В статье для издания The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный четко расставил акценты относительно того, как в дальнейшем действовать силам обороны Украины и, что стало причиной торможения наступления, начатого в июне.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Странным образом, статья... стала поводом для манипуляций и выхватывания слов из контекста, без придания внимания важным тактическим моментам, которые могут сформировать впечатление о том, что будет происходить на арене противостояния в Украине в 2024 году", - отметил Коваленко.

Аналитик сказал, что главным поводом для некоего пессимизма стало упоминание такого термина как "позиционная война". "Российские СМИ тут же подхватили этот термин и стали развивать его до уровня глухого тупика ВСУ в войне, хотя, смысл был совершенно в другом", - отметил аналитик.

Видео дня

Как пояснил Коваленко, Залужный отмечает в своей статье, что расчет командования ВСУ был на нанесение российским оккупантам таких потерь, которые вынудили бы их отступать на более выгодные рубежи. Но, командование оккупантов поступило иначе - оно стало наполнять линии обороны и рубежи живой силой, которая послужила тормозящим элементом.

"Россия в июне начала переброску своих подразделений из состава группы войск "Днепр" (левобережная Херсонская область) в Запорожскую область, для усиления ГВ "Восток"", - напомнил аналитик.

Также Залужный обращает внимание на то, что была недооценена первая линия обороны россиян – полоса обеспечения. Как отметил эксперт, она формировалась согласно классической советской методике, но российское командование гипертрофировало минирование полей до небывалого в истории уровня. "На один квадратный метр размещалось от 5 мин, противотанкового и противопехотного типа. Ни одна армия в мире не сталкивалась с таким плотным минированием", - отметил аналитик.

А ВСУ не хватало на момент начала наступления средств разминирования. Это повлияло на темпы продвижения украинских войск в первые недели наступления и привело к торможению процессов на начальном этапе.

Также главнокомандующий упоминает и фактор доминирования в воздушном пространстве. Российская авиация количественно и качественно всегда имела превосходство над ВСУ, но потери в технике и личном составе еще в 2022 году заставили оперировать ВКС РФ исключительно в воздушном пространстве временно оккупированных территорий, поскольку за их пределами для россиян была серьезная угроза.

Статья Залужного

1 ноября в свет вышла статья Залужного, в которой он рассказал о текущей ситуации на войне. Главнокомандующий заявил, что в войне прорыва защиты российских оккупантов не будет, а соответственно линия фронта не изменится. Он подчеркнул, что для победы Украине нужна принципиально новая технология, потому что сейчас ситуация на фронте зашла в тупик.

Сегодня в США прокомментировали статью Залужного для издания The Economist. По словам координатора Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, она является одним из важных аргументов в подтверждение насущной необходимости дальнейшей поддержки Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: