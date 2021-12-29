Эксперт уверен, чтобы остановить Россию, "все что нужно - обрушить цены на нефть, и не нужна никакая армия".

Президент России Владимир Путин не заинтересован в полномасштабной войне против Украины, поскольку сегодня он и так добивается всего чего хотел.

Такое мнение высказал военный аналитик, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире "Украина 24".

"Обычно война не начинается, когда говорят - вот сейчас, сейчас... Вам никто не говорил - вот сейчас у вас аннексируют Крым, начнется война на Донбассе. Это все случилось в течение нескольких дней... Из моих наблюдений - зачем Путину война с Украиной на сегодняшний день? Он добился всего чего хотел. Пойти в лобовую атаку с Украиной... Сейчас уже не 2014 год, армия не та, генералы не те. Он умоется кровью, это будет конец России. Зачем?" - отметил военный.

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По его словам, Путин "встал с колен с начала этого года", когда нефть выросла в цене.

"Могу привести примеры, что произошло за последний год. Путин обыграл всех благодаря левым СМИ, экспорту - без армии, без угроз, без ядерного оружия. Он уговорил всех. В Америке и Европе пришла слабая власть - которые уже утверждают, что все будет решаться только дипломатическим образом. Наш директор по национальной безопасности господин Салливан вышел и сказал, что мы должны обеспечить России безопасность после саммита Байдена с Путиным..." - сказал он.

Как подчеркнул военный эксперт, чтобы остановить Россию, "все что нужно - обрушить цены на нефть, и не нужна никакая армия".

"Это единственный кислород, который поступает в Россию. Так было при предыдущей американской администрации. Сейчас выросли цены на нефть, он видит, что власть в Америке и везде беззубая и импотентная", - заявил Табах.

Также он выразил уверенность в том, что российский газопровод "Северный поток-2" скоро заработает: "Германия и Россия будут получать миллиарды долларов. Вот вам и гарантия, что Украина никогда не вступит в НАТО, потому что Германия никогда за это уже не проголосует".

Отметим, ранее Путин отказался давать гарантии ненападения на Украину. Журналист Sky спросил Путина, может ли он беспрекословно гарантировать, что Россия не будет нападать на Украину, или это будет зависеть от переговоров.

"Наши действия будут зависеть не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России. В связи с этим мы дали понять, что дальнейшее движения НАТО на Восток неприемлемо. Разве это мы пришли с ракетами на границу США? Нет, это США пришли с ракетами к нам на порог, - сказал в ответ президент РФ.

Возможное вторжение РФ в Украину

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года.