Небо над Украиной нужно закрывать уже сейчас, отметил Владислав Селезнев.

Украинские пилоты уже занимаются по программе пилотирования американских истребителей четвертого поколения F-16. Передача данных самолетов Украине – вопрос времени.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Владислав Селезнев в интервью "Обозревателю". Он отметил, что на данный момент ведется дискуссия о предоставлении ВСУ боевых платформ на базе истребителей F-16 и систем противовоздушной обороны Patriot.

"Здесь и сейчас наши западные партнеры говорят: нет, ни при каких условиях мы этого не передадим. Тем не менее, украинские пилоты уже занимаются по программе пилотирования F-16. Думаю, это вопрос времени. Но небо над Украиной нужно закрывать уже сейчас, потому что атаки продолжаются. Какими силами и средствами это сделать, не ясно", – отметил эксперт.

Селезнев считает очевидным то, что страны коллективного Запада принимают верные решения, однако, они отложены во времени.

"Помните, что в феврале-марте вопрос о предоставлении нам дальнобойной артиллерии даже не стоял. Вопрос о предоставлении HIMARS тоже не стоял. Тем не менее, в конце концов мы вышли на тот формат, когда начали получать такой тип вооружений. Сейчас мы активно его используем, и это то самое оружие, которое изменило ход войны – дальнобойная артиллерия и HIMARS", – заявил он.

Из хороших новостей Селезнев выделил передачу Украине систем класса Hawk:

"Это давнишние системы противовоздушной обороны, но, тем не менее, достаточно эффективные. Учитывая, что территория Украины очень большая и, соответственно, средств ПВО нам нужно много, спасибо и на этом".

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