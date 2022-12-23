Украинские дипломаты не останавливаются в работе над получением Украиной новых видов вооружений.

Работа над получением американских танков и самолетов ведется, а обучение украинских военных эксплуатации зенитно-ракетных комплексов Patriot будет максимально быстрым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала посол Украины в США Оксана Маркарова, которая приехала в Киев для участия в ежегодной Конференции послов Украины.

В частности, ее спросили, когда будут сдвиги относительно передачи Украине американских танков Abrams и самолетов. Скорее всего, речь идет об истребителях F-15 и F-16, которые просила Украина.

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"Я не буду комментировать конкретные названия, потому что вопрос не в названиях. Мы работаем со всеми нашими партнерами, и здесь я думаю, что лучше спросить у Министерства обороны в том числе, но такая способность как танки, самолеты, любая бронированная техника, - это одна из приоритетных позиций, над которыми мы работаем", - заявила Маркарова.

Отдельно посол сказала, что зенитно-ракетный комплекс Patriot, который США передадут Украине, является "суперпрорывным оружием".

"Это один из лучших видов оружия именно в категории противовоздушных средств", - сказала Маркарова.

Она отметила, что после 24 февраля идет постоянная работа, и Украина получает все большее количество видов различных вооружений.

По ее словам, получение ЗРК Patriot - это еще одна победа Украины, но Украине нужно еще больше, и дипломаты не останавливаются в своей работе.

Также посол рассказала, что учения украинских военных по эксплуатации ЗРК Patriot начнутся гораздо быстрее и их сроки максимально сокращены. В частности, учения "будут проведены максимально эффективным способом, чтобы было быстро".

Зеленский в США - о чем договорились

Как сообщал УНИАН, 21 декабря президент Владимир Зеленский посетил Вашингтон, где встретился с президентом США Джо Байденом и выступил перед обеими палатами Конгресса.

При этом Байден объявил о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

Президент США заявил, что на подготовку украинских военных для применения ЗРК Patriot понадобится определенное время.

В то же время высокопоставленный чиновник Министерства обороны США сказал, что украинским военным понадобится "несколько месяцев", чтобы научиться эксплуатации ЗРК Patriot.

Зеленский заявил, что Украина и США достигли стратегических договоренностей усилить Силы обороны на ключевых направлениях.