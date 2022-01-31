По прогнозу Мейсона Кларка, открытая агрессия России на Донбассе может произойти до конца февраля.

Вторжение российских войск в Украину может состояться до конца февраля, это вопрос недель, а не дней.

Такой прогноз озвучил главный аналитик Института изучения войны в Вашингтоне (Institute of War Studies) Мейсон Кларк, передает "Польское радио".

Эксперт назвал наиболее вероятным сценарием ввод войск на Донбасс, а также постоянную дислокацию российской армии в Беларуси. В декабре аналитики этого же Института называли российское вторжение маловероятным, однако изменили прогноз из-за ситуации на границе РФ и Украины.

"Хотя мы все еще считаем, что крупномасштабное вторжение маловероятно (из-за высоких человеческих и экономических потерь), но существует большая вероятность того, что российские войска открыто войдут на Донбасс до конца февраля", - говорит Кларк.

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По его словам, на планы Путина могут повлиять Олимпийские игры в Пекине, которые начнутся 4 февраля, однако окончательному решению об атаке они не помешают. Главной целью президента РФ американские эксперты называют давление на украинскую власть, чтобы она пошла на значительные уступки по Донбассу и отказ от членства страны в НАТО.

Комментируя скопление российских войск на территории Беларуси, Кларк уточнил, что оно не будет служить вторжению в Киев, однако может создать условия для этого в будущем.

"Это будет долгосрочный вызов для НАТО, особенно для Польши и стран Балтии", - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 28 января генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил, что Россия продолжает увеличивать количество войск у границ Украины. При этом он уточнил, что НАТО не будет отправлять свои войска в Украину в случае нового российского вторжения.

Тогда же министр обороны Алексей Резников заявил, что РФ стянула к границам Украины около 130 тысяч военных - с учетом морского и авиационного потенциала.

Страны Запада предупредили РФ, что в случае масштабного вторжения ее войск в Украину, введут против России серьезные санкции.

В свою очередь в РФ уверяют, что не намерены усиливать агрессию против Украины.