Учения пройдут в одном из четырех основных учебных центров армии США.

Уже на следующей неделе начнутся тренировки украинских военных с использованием ракетной системы Patriot в Соединенных Штатах.

Как сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников, учебная программа будет проходить в Форт-Силле в Оклахоме.

Форт-Силл является одним из четырех основных учебных центров армии США и базой школы полевой артиллерии, в которой военнослужащие обучаются более века.

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Обучение украинских военных, по словам заместителя помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии Лоры Купер, займет "несколько месяцев".

"Я не смогу назвать вам конкретные сроки завершения обучения", – отметила она.

Поставки Patriot в Украину

В конце декабря, после встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне было объявлено, что США отправят Украине ракетную систему Patriot.

Позднее Германия объявила, что отправляет Украине второй ракетный комплекс Patriot из собственного арсенала.

Военный эксперт Олег Жданов отмечал, что обучение управлению такой техникой продолжается около полугода, но ВСУ овладеют системой быстрее.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер заявил, что США рассматривают различные варианты проведения учений с Patriot, "включая потенциальное обучение здесь, в США, за границей или в комбинации".

Система ПВО Patriot - характеристики

Patriot – зенитный ракетный комплекс (ЗРК), используемый армией США и ее союзниками. Изготовляется расположенной в США компанией Raytheon.

В настоящее время используется и поставляется в другие страны усовершенствованная версия системы – Patriot PAC-3. Состоит комплекс из ракеты воздушного перехвата и высокопроизводительной радарной системы.

Система создавалась с 1963 года как основная платформа воздушной защиты на средних и больших высотах и первоначально использовался как противовоздушная система.

Сейчас Patriot является платформой перехвата баллистических ракет. С появлением PAC-3 эта задача является основным назначением комплекса.

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