Опытные украинские бойцы, которые будут обучаться работать с комплексами, уже в США.

Украинским военным, которые уже прибыли на обучение в Соединенные Штаты Америки, может понадобиться несколько месяцев, чтобы овладеть зенитно-ракетными комплексами Patriot, которые смогут сбивать такие ракеты, как Х-22.

"Это происходило с IRIS-T и NASAMS, там в несколько недель обошлось. Возможно, здесь несколько месяцев, потому что комплекс требует большего внимания, он несколько сложнее, но и мощнее. Он может поражать аэробаллистические цели до 160 километров, ну и баллистика - до 40 будет доступна для сбивания из этого комплекса. В частности, и такие ракеты, как Х-22, можно будет сбивать", - сообщил спикер командования Воздушными силами ВСУ Юрий Игнат в эфире информационного телемарафона.

Напомним, 14 января россияне попали ракетой Х-22 в многоэтажку в Днепре. На данный момент уже известно о 44 жертвах.

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Игнат отметил, что на обучение поехали опытные бойцы.

"Поехали обучаться люди не с нуля. Безусловно, были отобраны специалисты из разных бригад, которые могут овладевать, которые имеют определенную теоретическую подготовку, знающие английский язык, могут в очень быстрые сроки (освоить систему - УНИАН)", - рассказал Игнат.

По его словам, овладевать ЗРК будут военные с боевым опытом, которые имеют определенный уровень технических знаний.

"Здесь речи не может быть о долгосрочном обучении, надо быстро это делать, сразу становиться в бой и отражать агрессию", - сказал он.

Американские ЗРК Patriot для Украины - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в декабре 2022 года США объявили о выделении новой оборонной помощи Украине на 1,85 млрд долларов, что, в частности, будет включать комплексы Patriot и снаряды для них.

Также в начале января 2023 года Германия объявила о планах в первые три месяца этого года доставить в Украину около 40 БМП Marder и ЗРК Patriot.

Вчера, 16 января, стало известно, что украинские военные прибыли на базу Форт-Силл в Оклахоме, США, чтобы начать тренировки на ракетной системе Patriot.