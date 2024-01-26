В России начали вербовать осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта.

В России больше не будут давать помилования мобилизованным заключенным. Также существенно изменятся и условия их службы на войне в Украине.

Как объяснили аналитики Института изучения войны, Кремль мог пересмотреть свою политику из-за значительных потерь и выплат боевикам. Вероятно, российские чиновники еще в августе 2023 года прекратили набор в подразделения "Шторм-Z" и начали вербовать осужденных в подразделения "Шторм-V" на основе новых условий контракта.

"Российские чиновники ранее вербовали осужденных, обещая помилование и шестимесячные контракты, а подразделения "Шторм-V", как сообщается, не обещают помилования или даже условно-досрочного освобождения и продлевают контракты осужденных на неопределенный срок до конца войны", - указывается в отчете ISW.

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В своем обзоре аналитики ссылаются на данные от октября 2023 года, по которым в российских тюрьмах находятся 266 тысяч человек, что на 54 тысячи заключенных меньше по сравнению с январем 2023 года.

"Потеря осужденных призывников в Украине в результате изнурительных штурмов и относительно короткие сроки их контрактов на службу могли побудить Кремль ввести более ограниченные условия службы, чтобы удержать больше новобранцев на фронте в Украине", - поясняют эксперты.

По их мнению, менее привлекательные условия контрактов могут затруднить вербовку осужденных, хотя "российские чиновники регулярно применяли принуждение, чтобы заставить осужденных подписать контракт". Еще одной причиной изменения условий может быть нагрузка на российский бюджет.

По данным издания "Важные истории", военные "Шторма-Z" обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за отсутствия обещанных выплат за ранения и документов о снятии судимостей. Согласно ответу российской военной прокуратуры, недавний указ Путина, обещающий единовременные выплаты в случае ранения или гибели, не распространяется на бойцов "Шторм-Z".

Мобилизация заключенных в России

По данным британской разведки, российские боевики "Шторм-Z" выполняют боевые задачи на фронте в войне против Украины с незажившими ранами и ампутированными конечностями. По мнению британцев, существование подразделений "Шторм-Z" указывает на проблемы в российской армии

Как сообщали в ISW, жизнь и ранение зэков в глазах страны-агрессора стоит гораздо меньше. Они получают лишь от 50 тыс. до 300 тыс. рублей компенсации за ранения по сравнению с 3 млн рублей, которые получают контрактники. Также захватчики из "Шторм-Z" не получают никаких социальных льгот.

16 января 2024 года бывшие русские зеки, завербованные в колониях для участия в войне против Украины, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на обман, связанный с выплатой обещанных денег.

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