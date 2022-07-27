Погиб один из самых эффективных украинских летчиков, отметил президент.

Военный летчик Александр Кукурба погиб во время своего 100-го боевого вылета.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время своего вечернего видеообращения к украинцам.

По его словам, за время полномасштабной войны он присвоил звание Героя Украины 160 украинским воинам, и среди них - одному из самых эффективных украинских летчиков, майору Кукурбе.

"В апреле в Мариинском дворце, в Белом Зале Героев Украины я вручил ему орден "Золотая Звезда". Вчера майор Кукурба погиб в бою. Это был его сотый боевой вылет. Настоящий украинский герой, которого мы будем всегда помнить", - сказал Зеленский.

Напомним, российские войска вторглись на территорию Украины рано утром 24 февраля и начали обстреливать военные и гражданские объекты. Украинские воины давали противнику достойный отпор.

26 июля на войне погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба.

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