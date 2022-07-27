Он защищал Украину от российских оккупантов.

Во время выполнения боевого задания погиб 28-летний военный летчик, Герой Украины Александр Кукурба.

Об этом сообщил Нижневербежский сельский совет. Он был уроженцем Ивано-Франковской области.

"С грустью можем официально сообщить, что 26 июля 2022 года, защищая небо Украины, погиб Александр Васильевич Кукурба, 1994 г.р., уроженец с. Верхний Вербиж Нижневербежской территориальной общины Ивано-Франковской области — украинский военнослужащий, майор, начальник разведки штаба 299-й бригады тактической авиации Вооруженных сил Украины, Герой Украины", - говорится в сообщении.

27-29 июля в Нижневербежской общине объявили днями траура.

Кукурба имеет звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (14 апреля 2022 года) — за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

22 марта его наградили орденом Богдана Хмельницкого III ст., а 6 июля - орденом Богдана Хмельницкого II ст. — за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

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