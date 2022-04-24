В материалах дела указывается, что после приземления на жилой дом россиянин убил владельца дома.

Пилоту российского самолета Су-25 Александру Красноярцеву, которого поймали после бомбардировок Чернигова, объявили о подозрении.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Красноярцева подозревают по статье 438 в нарушении законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством.

Согласно украинскому законодательству, россиянину грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

В материалах дела указывается, что после приземления на жилой дом россиянин убил владельца дома.

"Таким образом, в связи с совершением указанных умышленных противоправных действий Красноярцев А. В. обоснованно подозревается в нарушении законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, вместе с умышленным убийством, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 438 УК Украины", - говорится в тексте подозрения.

Красноярцева задержали 5 марта после того, как его самолет совершил аварийную посадку в окрестностях Чернигова. Другой пилот погиб.

На месте было установлено, что Су-25 участвовал в преступных бомбардировках домов Чернигова. Кроме того, российский военный признался в убийстве гражданского жителя.

Впоследствии стало известно об участии Красноярцева в войне в Сирии. В сети нашли даже совместное фото пилота с Башаром Асадом и Владимиром Путиным.

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