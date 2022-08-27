В свою очередь, крымские татары сохраняют спокойствие и радуются.

"Премьер" оккупированного Крыма Сергей Аксенов и "спикер парламента" Владимир Константинов вывезли свои семьи с полуострова.

Об этом заявил национальный проводник крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев в интервью для проекта "Крым.Реалии".

По словам Джемилева, эту информацию он получил от собственных источников в Крыму.

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Кроме того, своих близких вывезли с полуострова работники ФСБ.

"Настроения (на полуострове - УНИАН), разные, конечно. Паника - вы сами видели огромные потоки машин в сторону России. Мне сказали, что Аксенов и Константинов вывезли свои семьи. Сотрудники ФСБ также вывезли своих людей. Это хороший признак", - подчеркнул политик.

Лидер крымских татар связал решение оккупантов с частыми взрывами, которые в последнее время случаются на военных базах россиян.

"Даже если развернутся военные действия, нельзя представить, чтобы Украина действовала так, как Россия. Если наши начнут стрелять по мирным объектам, их просто съедят здесь - наши законы этого не позволяют. А в России все можно. Поэтому, когда в Крыму выражают беспокойство, что будет, я говорю: "Мы не русские. Держитесь подальше от военных баз", - пояснил Джемилев.

В то же время крымские татары сохраняют спокойствие и радуются.

"А крымские татары ходят друг к другу в гости и пьют köz-aydın qavesı - "кофе по случаю благоприятного известия". Ну, а в тех, кто звонит мне, такое настроение: "Слава богу, наконец", - подытожил он.

Ранее УНИАН уже сообщал, что "бавона" в Крыму является предпосылкой для освобождения полуострова. Сначала ВСУ уничтожали ближние тылы, а сейчас дело доходит и до дальнего тыла.

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