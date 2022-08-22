Сначала ВСУ уничтожали ближние тылы, а сейчас дело доходит и до дальнего тыла.

События в Крыму носят военный и информационный характер. Регулярные мощные удары Украины показали уязвимость России.

Об этом директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Сейчас развенчиваются мифы, которые созданы российской пропагандой, что Крым защищен, что это непотопляемый авианосец. После Севастополя уже понятно, что Россия уязвима. "Бавовна" в оккупированном Крыму, мощные удары по командованию ЧФ РФ в Севастополе, взрывы в Новофедоровке, взрывы под Керчью подействовали на людей, которые приехали жить и отдыхать из России в Крым", - отметил Мусиенко.

По словам эксперта, события в Крыму бьют по имиджу России.

"Удар по имиджу государства, имеющего вроде бы мощные средства ПВО С-400, которые они рекламируют и пытаются продавать в Индию и Турцию и которые пропускают удары. Удар по аэродрому уничтожил самолеты морской авиации ЧФ России, штурмовики и бомбардировщики, которые наносили удары по украинской территории. Это предпосылки для освобождения полуострова Крым. Сначала ВСУ уничтожали ближние тылы, а сейчас дело доходит и до дальнего тыла", - пояснил Мусиенко.

Как ранее сообщал УНИАН, желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что операция по освобождению Крыма началась.

Вас также могут заинтересовать новости: