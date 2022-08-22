События в Крыму носят военный и информационный характер. Регулярные мощные удары Украины показали уязвимость России.
Об этом директор центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил в эфире телеканала "Эспрессо".
"Сейчас развенчиваются мифы, которые созданы российской пропагандой, что Крым защищен, что это непотопляемый авианосец. После Севастополя уже понятно, что Россия уязвима. "Бавовна" в оккупированном Крыму, мощные удары по командованию ЧФ РФ в Севастополе, взрывы в Новофедоровке, взрывы под Керчью подействовали на людей, которые приехали жить и отдыхать из России в Крым", - отметил Мусиенко.
По словам эксперта, события в Крыму бьют по имиджу России.
"Удар по имиджу государства, имеющего вроде бы мощные средства ПВО С-400, которые они рекламируют и пытаются продавать в Индию и Турцию и которые пропускают удары. Удар по аэродрому уничтожил самолеты морской авиации ЧФ России, штурмовики и бомбардировщики, которые наносили удары по украинской территории. Это предпосылки для освобождения полуострова Крым. Сначала ВСУ уничтожали ближние тылы, а сейчас дело доходит и до дальнего тыла", - пояснил Мусиенко.
Как ранее сообщал УНИАН, желание РФ усилить защиту оккупированного Крыма отвлечет их силы от линии фронта. Советник ОП Алексей Арестович заявил, что операция по освобождению Крыма началась.