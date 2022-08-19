После ракетного обстрела там продолжается сейчас артиллерийский обстрел.

Оккупанты после нанесенного ракетного удара, на данный момент обстреливают Бахмут из артиллерии, уже известно об одной погибшей женщине.

Об этом сообщила пресс-секретарь Донецкой областной военной администрации Татьяна Игнатченко во время информационного телемарафона.

По ее словам, уже известно о трех ракетных обстрелах в Донецкой области, которые оккупанты совершили в Торецке, Краматорске и Бахмуте.

"По Бахмуту тревожная ситуация. После ракетного обстрела там продолжается сейчас артиллерийский обстрел. Обстрел продолжается и, к сожалению, уже есть информация об одной погибшей женщине", - сказала она.

Игнатченко отметила, что ситуация в регионе тревожная, поэтому все жители, которые не задействованы в обороне городов и работе критической инфраструктуры, должны выехать.

Война в Украине: актуальные данные

По состоянию на 19 августа на Донбассе на двух направлениях продолжаются бои, оккупанты пытаются идти в атаку, но военные отбивают вражеские штурмы.

Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное - Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиновое – Бахмут, Вершина – Кодема. На указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.

Продолжаются бои на направлении Покровское – Бахмутское и Лозовое – Первомайское.

По данным Института изучения войны и украинской разведки, россияне в ближайшее время готовят серию провокаций на Запорожской АЭС, чтобы обвинить в ней Украину.

Между тем, вечером 18 августа, на оккупированных РФ украинских территориях и в Белгородской области раздались взрывы на военных объектах российских захватчиков.

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