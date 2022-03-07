Киев призывает Россию установить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры для эвакуации граждан, сказала министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что предложение открыть гуманитарные коридоры из Украины в сторону РФ является абсурдным и неприемлемым.

Об этом она сообщила в Telegram.

"Гуманитарные коридоры. Россия уже дважды срывала их открытие, обстреливая маршруты. А теперь россияне говорят, что готовы открыть коридоры, но в сторону РФ. То есть они хотят, чтобы наши граждане шли на территорию РФ. Абсурдно, цинично, неприемлемо", - подчеркнула министр.

Верещук призвала весь цивилизованный мир оказать давление на Россию, ведь Украине необходимы гуманитарные коридоры, чтобы вывезти мирных граждан и иностранцев из оккупированных территорий и зон боевых действий.

"Только официальные сообщения украинской власти! Только они являются основанием работы гуманитарных коридоров на украинской территории", - подчеркнула она.

Верещук также сказала в видеообращении к гражданам, что Украина призывает РФ установить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры с 10:00 7 марта для эвакуации граждан.

По ее словам, ночью украинская сторона получила от РФ письмо, в котором предложено, "учитывая личную просьбу президента Франции Эммануэля Макрона", объявить режим тишины с 10:00 7 марта и открыть следующие гуманитарные коридоры:

- из Киева: Киев - Гостомель - Раковка - Сосновка - Иванков - Ораное - Чернобыль - Гдень - Гомель "с последующим доставкой авиационным транспортом в РФ";

- из Харькова: Харьков - Нехотеевка - Белгород, а далее железнодорожным и автомобильным транспортом "в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения" в РФ;

- из сумм: Сумы - Суджа - Белгород, а далее железнодорожным и автомобильным транспортом "в выбранные пункты назначения или пункты временного размещения" в РФ.

"Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Димера, Вышгорода, из-под Киева в Беларусь с тем, чтобы потом самолетами полететь в РФ. Надеюсь, что президент Франции Макрон понимает, что его имя и искреннее стремление помочь и помочь гражданскому населению Украины, а также иностранным гражданам Китая, Пакистана, Индии и многих других государств, на самом деле используется и манипулируется именно РФ", - подчеркнула она.

Верещук добавила, что в ответ на такое письмо и обращение РФ Украина направила свое видение того, как должны выглядеть гуманитарные коридоры, и готова открыть такие коридоры с 10:00 сегодняшнего дня.

Она зачитала письмо украинской стороны, в котором Украина призывает установить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры с 10:00 7 марта для эвакуации граждан, в том числе зарубежных стран, в частности, более 2 тыс. студентов.

Какие гуманитарные коридоры предложила украинская сторона:

Из Бучи, Бородянки, Ирпеня, Димера, Иванкова Киевской области в направлении Киева с последующим выездом железнодорожным транспортом во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск;

Из Мариуполя Донецкой области в направлении Запорожья: Мариуполь, Портовское, Мангуш, Республика, Рузаевка, Бельмак, Пологи, Орехов, Запорожье;

Из Волновахи Донецкой области в направлении Покровска: Волноваха, Валерьяновка, Новоандреевка, Кирилловка, Угледар, Покровск;

Из Сум в направлении Полтавы: Сумы, Голубовка, Ольшаны, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава;

Из Изюма Харьковской области: Изюм, Грушеваха, Панютино, Лозовая;

Из Балаклеи Харьковской области: Балаклея, Гусаровка, Первомайский;

Из Липцы и Стрелечье Харьковской области: Стрелечье, Липцы, Циркуны, Окружная дорога, Мерефа;

Из Харькова с выездом железнодорожным сообщением во Львов, Ужгород, Ивано-Франковск.

Также в Украине проведена подготовка по доставке гуманитарной помощи до Мелитополя и Бердянска Запорожской области, Херсона, Сум, Мариуполя и Волновахи Донецкой области, что также требует открытия гуманитарных коридоров.

"Просим безотлагательно подтвердить готовность РФ к открытию вышеуказанных гуманитарных коридоров и обеспечить обязательное соблюдение режима прекращения огня для их безопасного прохождения гражданами и транспортом", - заявила она.

Об этом письме также сообщили партнерам из Международного комитета Красного Креста, ОБСЕ, ООН.

Напомним, войска России 24 февраля рано утром ворвались на украинскую территорию. Позже Верховная Рада поддержала введение в Украине военного положения.

Враг обстреливал военные объекты, а потом использовал различное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, не раз были атакованы, в частности, Харьков, Киев, Мариуполь и Волноваха.

По сведениям Пентагона, российская сторона уже задействовала 95% сил и средств, сосредоточенных у границ нашей страны до начала вторжения.

4 марта стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц проводил переговоры с президентом России Владимиром Путиным о предоставлении гуманитарных коридоров для жителей Украины, которые страдают от военного нападения РФ.

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