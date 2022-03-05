Вице-премьер Ирина Верещук рассказала подробности об эвакуации населения из Мариуполя и Волновахи 5 марта.

5 марта в Донецкой области организуют гуманитарные коридоры в города Мариуполь и Волноваха. Часть населения городов эвакуируют, а также доставят продукты питания и медикаменты.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала как будут действовать гуманитарные коридоры и сколько людей можно вывезти.

Гуманитарные коридоры в Мариуполь и Волноваху откроются с 9:00. Посредником будет организация "Красный крест", он также гарантирует режим прекращения огня. Готовность провести гуманитарный коридор подтвердила РФ.

Маршрут эвакуации и доставки гуманитарного груза в Мариуполь: Мариуполь-Никольское-Розивка-Бильмак-Пологи-Орехов-Запорожье. Планируется вывезти около 200 тысяч человек.

Маршрут гуманитарного коридора из Волновахи: Волноваха-Валерьяновка-Новоандреевка-Кириловка-Угледар-Покровск-Запорожье.

Точки сбора - центральные площади Волновахи и Мариуполя. "Красный крест" возглавит колонны, которые будут двигаться по маршрутам коридоров.

Ирина Верещук поблагодарила всех волонтеров, которые добились организации гуманитарных коридоров. Она также попросила войска РФ придерживаться режима прекращения огня и позволить эвакуировать людей ведь за этим наблюдает весь мир.

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