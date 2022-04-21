Глава государства заявил, что теперь украинские граждане с востока Украины "с ненавистью смотрят на все русское".

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в Украине начнут ненавидеть 9 мая, если Россия в этот день будет проводить парады в оккупированных украинских городах.

Об этом Зеленский сказал в интервью французскому каналу новостей BFM TV.

"Мы не боимся именно 9 мая. Мы спокойно относимся к тому, что Россия может подготовить какое-то специальное военное действие, чтобы одержать победу, вроде бы для них победу, и показать ее всем на 9 мая", - сказал Зеленский.

Глава государства отметил, что украинским властям известно, что Россия 9 мая планирует провести парады в оккупированной части Харьковской, Херсонской областей и в некоторых других уже оккупированных городках и городах Украины.

"Я считаю, что это одна большая ошибка России, большая ошибка в истории Российской Федерации, так же как и битва за русский язык. Когда за русский язык убивают людей на востоке нашего государства, которые в большинстве своем были русскоязычные", - сказал президент.

Он отметил, что теперь украинские граждане с востока Украины "с ненавистью смотрят на все русское".

"Такая же проблема будет и с 9 мая. Это опять-таки большая ошибка Российской Федерации... Если на 9 мая они будут проводить свои парады в оккупированных украинских городах – они поставят крест на 9 мая в принципе и на территории Украины", - заявил Зеленский и добавил, что нынешнее руководство России делает все, чтобы украинцы начинали ненавидеть то, к чему раньше относились с поддержкой.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины предлагают праздновать день победы над нацизмом во Второй мировой войне 8 мая. А 9 мая депутаты предлагают праздновать День Европы вместе с государствами ЕС.