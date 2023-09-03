Ночью 3 сентября россияне запустили 25 ударных дронов Shahed-136/131.

Россия продолжает атаковать Одесскую область, потому что не может смириться, что даже без сорванной ею "зерновой сделки" Украина остается мощным зернотрейдером. Такое заявление сделала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя дроновую атаку РФ в ночь на 3 сентября, передает 24 канал.

По ее словам, атака определенно "имела свои цели": "Подунавье не дает покоя врагу".

В приоритете российских войск остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, склады с горюче-смазочными материалами, добавила Гуменюк.

Видео дня

"Результативность работы противовоздушной обороны говорит сама за себя. 22 дрона из 25 были уничтожены", - напомнила она.

РФ атаковала Одесскую область дронами - что сообщалось

Как писал УНИАН, ночью 3 сентября РФ атаковала беспилотниками юг Одесской области. Сообщалось, что россияне запустили несколько волн ударных БПЛА.

Всего зафиксировали пуски 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. Из них 22 дрона уничтожили силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: