Россия продолжает атаковать Одесскую область, потому что не может смириться, что даже без сорванной ею "зерновой сделки" Украина остается мощным зернотрейдером. Такое заявление сделала начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, комментируя дроновую атаку РФ в ночь на 3 сентября, передает 24 канал.
По ее словам, атака определенно "имела свои цели": "Подунавье не дает покоя врагу".
В приоритете российских войск остаются зерновые терминалы, портовая инфраструктура, склады с горюче-смазочными материалами, добавила Гуменюк.
"Результативность работы противовоздушной обороны говорит сама за себя. 22 дрона из 25 были уничтожены", - напомнила она.
РФ атаковала Одесскую область дронами - что сообщалось
Как писал УНИАН, ночью 3 сентября РФ атаковала беспилотниками юг Одесской области. Сообщалось, что россияне запустили несколько волн ударных БПЛА.
Всего зафиксировали пуски 25 ударных БпЛА Shahed-136/131. Из них 22 дрона уничтожили силы и средства Воздушных сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины.