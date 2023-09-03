В России проживает по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль рассматривает в качестве потенциальных рекрутов.

На фоне огромных потерь на войне в Украине и нежелания объявлять мобилизацию Россия пытается завербовать граждан из соседних стран для участия в боевых действиях. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Так, в Армении и Казахстане были замечены онлайн-объявления, предлагающие первоначальные выплаты в размере 495 000 рублей (5 140 долларов США) и зарплату от 190 000 рублей (1 973 доллара США). В северной Костанайской области Казахстана предпринимались попытки вербовки, с обращением к этническому русскому населению. Кроме того, у узбекских строителей-мигрантов в Мариуполе, конфисковали паспорта по прибытии и заставили вступить в российскую армию.

"Россия по крайней мере с мая 2023 года предлагала мигрантам из Центральной Азии воевать в Украине, обещая ускоренное получение гражданства и зарплату до 4160 долларов США", - отмечают в разведке.

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Отмечается, что в России проживает по меньшей мере шесть миллионов мигрантов из Центральной Азии, которых Кремль рассматривает в качестве потенциальных рекрутов.

"Россия, вероятно, желает избежать дальнейших непопулярных мер внутренней мобилизации в преддверии президентских выборов 2024 года. Эксплуатация иностранных граждан позволяет Кремлю получать дополнительные человеческие ресурсы для своих военных действий в условиях растущих потерь", - отмечают в британской разведке.

Мобилизация в России

Путин объявил в России частичную мобилизацию в конце сентября 2022 года и сейчас многие эксперты прогнозируют, что этой осенью в России снова объявят мобилизацию. Это может произойти сразу после выборов, которые запланированы на начало сентября.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия может мобилизовать 450 тысяч человек, в то же время, по его словам, качество войск падает с каждой волной мобилизации.

Как отмечали эксперты, россияне не мотивированы идти на войну, потому что знают, какая техника есть на вооружении ВСУ, и единственный рычаг для заманивания людей в военкоматы, который остался у российских властей, – это деньги.

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