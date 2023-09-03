Дроны направляются в сторону южных областей Украины.

Российские оккупационные войска запустили по Украине несколько групп ударных дронов. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Воздушных сил, дроны запустили из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ). Они направляются в сторону южных областей Украины.

"Возможно распространение тревог по направлению движения ударных БПЛА. В случае объявления воздушной тревоги – направляйтесь в укрытие", – отметили в ВС ВСУ.

Видео дня

Обновлено 01:09: Угроза применения врагом ударных БПЛА для Одесской области.

"Группа "Shahed" в акватории Черного Моря. Следуют в направлении юга Одесщины (курс может меняться)", – сообщили в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на данный момент карта воздушных тревог выглядит так:

Обновлено 00:55: В Николаевской и Херсонской области – угроза применения врагом ударных БПЛА, сообщили в Воздушных силах.

Атаки дронами по Украине

Российские оккупационные войска активно атакуют украинские города дронами-камикадзе. За время полномасштабной войны враг выпустил по Украине сотни ударных беспилотников.

В частности, несколько недель назад россияне применяли дроны для ударов по Одесской области. Тогда оккупанты несколько дней атаковали портовую инфраструктуру региона.

В то же время руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечает, что россияне накапливают ракеты и дроны для подготовки ударов по энергетическим объектам Украины. Очевидно, враг будет пытаться повторить прошлогодний террор.

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