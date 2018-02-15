"Были не готовы стрелять во врага": генерал рассказал о моральном состоянии армии в начале войны с Россией

По словам бывшего и.о. министра обороны, армия в марте 2014 года была не готова вести боевые действия.

Генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года занимал должность исполняющего обязанности министра обороны, заявил, что в начале агрессии РФ против Украины армия находилась в деморализованном состоянии: военные были не готовы стрелять во врага.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коваль сообщил на допросе во время заседания Оболонского райсуда Киева по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича.

«Когда стреляли люди Гиркина (так называемого бывшего «министра обороны» бандформирования «ДНР» - УИНАН) под Славянском в офицеров СБУ и убили «альфовцев», еще солдаты ВСУ одной из рот отдельного аэромобильного 80-го полка думали, стрелять по этим негодяям или нет. Люди были не готовы к этому. Уже лежало тело капитана «Альфы» бездыханное, уже по ним (военным - УНИАН) вели огонь, но они задумывались, делать ли это (отвечать - УНИАН)», - заявил он.

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«Приведу один пример, под Оленевкой - приехали сепаратисты, с ними побратались, водочки попили, а потом их как свиней расстреляли коварно», - добавил он, подчеркнув, что «армия не была готова, она была деморализована».

Янукович обвиняется в совершении госизмены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года коллегия Оболонского райсуда Киева удовлетворила ходатайство стороны обвинения о специальном судебное производство по делу Януковича.