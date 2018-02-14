В суде над Януковичем хотят допросить как свидетелей Азарова, Клюева и еще ряд экс-чиновников

В допросе европейских дипломатов и более сотни жителей Крыма суд отказал.

Коллегия судей Оболонского районного суда Киева, который рассматривает дело по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене, удовлетворила запрос о допросе в качестве свидетелей защиты 16 человек из 138 заявленных.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, суд разрешил допрос следующих лиц - бывшего премьер-министра Николая Азарова, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, экс-министра обороны Павла Лебедева, бывшего командующего Внутренними войсками МВД Станислава Шуляка, бывшего командующего Военно-Морскими силами ВСУ Юрия Ильина, экс-начальника Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Константина Кобзаря, бывшего сотрудника УГО Сергея Бернадского, экс-министра иностранных дел Леонида Кожару, бывшего начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Александра Щеголева, а также пилота вертолета, на котором Янукович передвигался во время бегства из Украины, и сотрудника «Украэроруха» Андрея Черткова, который вел переговоры с пилотом этого вертолета.

Из более сотни заявленных защитой жителей Крыма суд постановил допросить только трех.

Судья в своем постановлении заметил, что в допросе западных дипломатов, которые во время Майдана в той или иной степени были посредниками между тогдашней оппозицией и властью в Украине, отказано, поскольку все они имеют дипломатический статус, а сторона защиты не предоставила суду доказательств, что они готовы свидетельствовать в украинском суде.

Как заявил по окончании заседания прокурор Главной военной прокуратуры Ярослав Кравченко, постановление суда о допросе свидетелей защиты означает, что всех их ждут в Оболонском районном суде, в том числе и бывших чиновников, которые в Украине объявлены в розыск и скрываются в России.

Вместе с тем он добавил, что адвокаты Януковича могут ходатайствовать перед судом об их дистанционном допросе через видеоконференцсвязь, поскольку это право защиты заявлять такое ходатайство.

На этом сегодняшнее судебное заседание по делу о госизмене Януковича завершилось. Следующее заседание начнется завтра, 15 февраля, в 10 часов утра. Планируется допрос секретаря Совета национальной безопасности и обороны, а во времена аннексии Крыма и. о. президента Украины Александра Турчинова, а также бывшего министра обороны Михаила Коваля, который сейчас является заместителем секретаря СНБО.