Во время обстрела в зоне АТО погиб боец Дмитрий Сысков (видео)

19:40, 13 февраля 2018
Война
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фото УНИАН

Также во время обстрела, еще двое бойцов получили тяжелые ранения. Боевики бьют из запрещенного крупного калибра по всей линии разграничения, передает ТСН.

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