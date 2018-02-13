Во время обстрела в зоне АТО погиб боец Дмитрий Сысков (видео)

На линии соприкосновения погиб 37-летний Дмитрий Сысков. Еще двое бойцов получили тяжелые ранения.

В зоне АТО погиб боец 58-й бригады Дмитрий Сысков. На днях с ним будут прощаться в его родном Чернигове.

Также во время обстрела, еще двое бойцов получили тяжелые ранения. Боевики бьют из запрещенного крупного калибра по всей линии разграничения, передает ТСН.