Во время обстрела в зоне АТО погиб боец Дмитрий Сысков (видео)
19:40, 13 февраля 2018Война
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На линии соприкосновения погиб 37-летний Дмитрий Сысков. Еще двое бойцов получили тяжелые ранения.
Похоронят защитника Украины в Чернигове \ фото УНИАН
В зоне АТО погиб боец 58-й бригады Дмитрий Сысков. На днях с ним будут прощаться в его родном Чернигове.
Также во время обстрела, еще двое бойцов получили тяжелые ранения. Боевики бьют из запрещенного крупного калибра по всей линии разграничения, передает ТСН.
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