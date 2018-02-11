В оккупированной Макеевке боевики школу превратили в казарму – ИС

10:57, 11 февраля 2018
Война
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Боевики заняли 94-ю школу оккупированной Макеевки / фото telegraf.com.ua

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Как сообщает группа «Информационное сопротивление», в помещении бывшей общеобразовательной школы №94 г. Макеевка дислоцируется около 40 боевиков.

Здание находится под круглосуточной охраной.

«Также неустановленное подразделение боевиков разместилось в двухэтажном здании, расположенном по адресу: г. Донецк, ул. Майская, 64. Рядом с этим зданием находится локомотивное депо станции «Мушкетово», – сказано в сообщении ИС.

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Теги: #Донбасс#ситуация в Макеевке