Сутки в зоне АТО: боевики вели огонь возле недавно взятого под контроль ВСУ села

Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

Российско-оккупационные войск продолжали обстреливать опорные пункты Вооруженных Сил Украины.

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Как сообщает пресс-центр Штаба АТО в Facebook, особую активность агрессор проявлял в темное время суток.

Отмечается, что на луганском направлении, в вечернее время, противник несколько часов, с небольшими перерывами, вел огонь из 82-мм минометов, гранатометов разных видов и крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Крымское. Минометы такого же калибра, а также вооружения БМП, гранатометы и пулеметы оккупанты несколько раз применили вблизи Светлодарска. Из гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны бойцы АТО неподалеку от недавно взятой под контроль ВСУ Новоалександровки.

На Донецком направлении враг из минометов калибра 82 мм, вооружение БМП и крупнокалиберных пулеметов, вел огонь по позициям украинских защитников вблизи Талаковки.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.