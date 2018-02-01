Боевики до сих пор не разрешили работникам Vodafone восстановить мобильную связь в Донецке

В оккупированном Донецке боевики прекратили осуществление электроснабжения на оборудование Vodafone.

Контролируемые Россией боевики до сих пор не предоставили гарантии безопасности работникам Vodafone для проведения ремонтных работ с целью восстановления мобильной связи в Донецкой области.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

"По состоянию на 1 февраля 2018 года гарантии безопасности на выполнение ремонтно-восстановительных работ на территории ОРДО от представителей незаконных вооруженных формирований не получены. Представители Vodafone констатируют отсутствие подачи электроэнергии на оборудование на территории ОРДО", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вопрос восстановления мобильной связи в оккупированных районах Донецкой области обсуждался 31 января в Минске во время заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ).

"К сожалению, все попытки украинской стороны восстановить связь с оккупированной частью Донецкой области блокируются незаконными вооруженными формированиями (НВФ), которые контролирует Российская Федерация", - говорится в сообщении.

"Украинская сторона требует предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленовка, которые бы отремонтировали технические устройства на неподконтрольной Украины части Донецкой области и возобновили возможность общения между гражданами Украины", - заявили в МинВОТ.

В ведомстве напомнили, что 19 января сотрудники Vodafone попытались восстановить связь на оккупированной территории Донетчины через технические коммуникации на территории оккупированной Луганщины.

"Однако эта инициатива была остановлена незаконными вооруженными формированиями ОРДО путем прекращения электроснабжения на оборудование Vodafone в Донецке", - говорится в сообщении.

"По неподтвержденной информации, 26 января представителями НВФ ОРДО был «опечатан» центральный офис Vodafone в г. Донецк. Сейчас в Донецке функционирует т.н. «мобильный оператор Феникс» (проект GSM связи, организованный на базе захваченных технических средств оператора мобильной связи «Киевстар»)", - заявили в МинВОТ.

Как сообщал УНИАН, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

15 января компания Vodafone обратилась ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".

19 января предоставление услуг Vodafone был возобновлено на неподконтрольной территории Луганщины.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.