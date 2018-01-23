В Atlantic Council о вероятном признании Россией причастности к катастрофе МН17: будет вынуждена признаться в войне против Украины

Катастрофа самолета «Малайзийских авиалиний» рейса MH17 над территорией Украины 17 июля 2014 года превратила конфликт на постсоветском пространстве в полноценный глобальный кризис.

Об этом в статье для аналитического центра Atlantic Council пишет эксперт и издатель Питер Дикинсон, передает "Голос Америки".

Данные предварительного анализа указывали на Россию как на главного виновника. Масштабное международное расследование подтвердило эти выводы, и Россию сейчас обвиняют в доставке «Бука», который привел к трагедии, говорится в статье.

Несмотря на доказательства, Кремль постоянно отказывается взять на себя ответственность за смерти из-за катастрофы.

Зато Москва ведет кампанию дипломатических отговорок, создает альтернативные теории, которые будущие историки будут изучать как пример кремлевской дезинформации и гибридной войны. Эта кампания включает и снимки из космоса, обработанные в Photoshop, и данные ложных свидетелей, и отвлечение внимания с использованием троллей в социальных медиа.

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Эрик Толер из следственной компании Bellingcat недавно опубликовал исследование, достойное стать учебником по обманчивой тактике Кремля и уроком анализа информации из открытых источников. Он систематически рассматривает каждую кремлевскую теорию, выкладывая часто противоречивые российские утверждения и выявляя их слабые стороны, подчеркивает Дикинсон.

Кремлевская кампания имела целью скорее запутать, чем убедить, делает вывод исследователь. Это совпадает с российской тактикой информационной войны, направленной на то, чтобы посеять сомнения и разрушить само понятие доказательств на основе фактов, чтобы сторонние наблюдатели не могли прийти к однозначному выводу. Не нужно верить Кремлю, если вы никому на верите, - постулат кампании по дезинформации.

За такой масштабной тактикой Кремля по отрицанию своей роли в катастрофе МН17 кроется попытка отрицать свое военное присутствие на востоке Украины в целом.

Возможно, правда в том, что в военном тумане российские офицеры приняли МН17 за украинский военный транспортный самолет. Даже так Россия не может признать эту трагическую ошибку, не признав, что она ведет войну против Украины.

Если Москва признает, что российская ракетная система "Бук" сбила МН17, это будет означать признание значительного российского присутствия на востоке Украины. Ни одна страна не разместила бы мощную установку в изоляции от более широкого военного присутствия, считает исследователь.

Мало кто верит, что Кремль намеренно сбил гражданский авиалайнер в июле 2014 года, но Россия настолько запуталась в собственном заблуждении гибридной войны, что не может признать, что это, вероятно, была трагическая случайность в рамках более широкого вооруженного конфликта. Но Россия продвигает теории заговоров.

Для Bellingcat это означает необходимость постоянного обновления своего отчета. Для семей погибших это означает годы боли в ожидании подтверждения того, как погибли их близкие, говорится в статье.

Справка УНИАН. Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 года обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук» российского производства.

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Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 года отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским ЗРК «Бук», ввезенным в Украину из России. Место пуска ракеты - поселок Первомайское, который находился под контролем пророссийских террористов. В кругу подозреваемых, согласно докладу, - около 100 человек.

Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа (ССГ), в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Страны-участницы расследования трагедии МН17 договорились не создавать отдельный трибунал и решили, что виновные предстанут перед судом Нидерландов.

7 июля 2017 года Украина и Нидерланды подписали соглашение о создании правовых оснований для рассмотрения дела о катастрофе малайзийского Boeing 777.