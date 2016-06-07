В Bellingcat прокомментировали новый отчет следственной комиссии по МН17

Об этом он рассказал в интервью "Апострофу".

Говоря вкратце о результатах двухлетнего расследования, он заявил, что ракетную установку "Бук", из которой был сбит MH17, с территории контролируемой сепаратистами в южном направлении от Снежного привезла 53-я российская бригада.

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"Вполне вероятно, но я не уверен, что "Буком" управляли российские военные", - отметил Хиггинс.

На вопрос о том, будет ли найдена команда, сбившая самолет и что с ней вообще случилось, он ответил: "Затрудняюсь сказать, слишком много влияющих факторов. Мы надеемся, что чувство вины сыграет свою роль, и кто-то заговорит с Совместной следственной группой. Гибель 298 невинных людей – слишком большой груз для молодого солдата".

Напомним, 6 июня совместная следственная группа уголовного расследования катастрофы малайзийского самолета рейса МН17 обнародовала фото найденной на месте падения самолета нижней части ракеты Бук Venturi.