"Регион 404": журналист показал руины автовокзала в Донецке (фото)
07:58, 17 января 2018Война
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"Выжженая земля", "Регион 404", "Билет в один конец" - пишут комментаторы под фото.
В сети появились фотографии автовокзала "Западный" в Донецке, полностью уничтоженного в результате обстрелов боевиков.
Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский.
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"Донецк. Автовокзал "Западный". Наши дни. Обшивку уже почти полностью ободрали. Металлические несущие конструкции еще ждут своего часа", - подписал он фото.
Ранее появились фотографии с ранее популярными, а сейчас неработающими заведениями в центре оккупированного Донецка.
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