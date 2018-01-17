"Регион 404": журналист показал руины автовокзала в Донецке (фото)

В сети появились фотографии автовокзала "Западный" в Донецке, полностью уничтоженного в результате обстрелов боевиков.

Соответствующие снимки на своей странице в Facebook опубликовал журналист Денис Казанский.

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"Донецк. Автовокзал "Западный". Наши дни. Обшивку уже почти полностью ободрали. Металлические несущие конструкции еще ждут своего часа", - подписал он фото.

Ранее появились фотографии с ранее популярными, а сейчас неработающими заведениями в центре оккупированного Донецка.