"О том Донецке напоминают вывески-призраки": опубликованы жуткие фото оккупированного города

Журналист издания "Новости Донбасса" прогулялся по улице Артема в Донецке и сфотографировал неработающие бутики и кафе. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Денис Казанский.

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"Интертоп", "М1", "Черчиль", пиццерия "Адриано", "Изба-читальня" - теперь это все исчезло. А всего несколько лет назад трудно было вообразить Донецк без этих мест", - говорится в сообщении журналиста.

Казанский рассказал, что бутики делали Донецк старым добрым буржуазным городом, которым он был до 2014 года.

"Пока еще о том Донецке напоминают вывески-призраки. Но в скором времени исчезнут и они. Вместо магазина сигар и коньяков откроется очередной "обнал пенсий" и "алкомаркет". Сейчас в тренде такие заведения", - добавил он.

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