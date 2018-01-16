Донбасс без связи: боевики не дают гарантий безопасности для восстановительных работ Vodafone

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса не дают гарантий безопасности для начала работ в «серой зоне» по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина.

Об этом украинская сторона Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) сообщает на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«По состоянию на 16.01.2018 с украинской стороны выполнены все процедурные шаги по обеспечению начала работ для восстановления работоспособности поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина и предоставлены необходимые гарантии безопасности их проведения. Указанные вопросы решаются при содействии украинской стороны СЦКК, штаба АТО и СММ ОБСЕ в Украине», - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, как отметила украинская сторона СЦКК, процесс решения этой проблемы со стороны террористов находится на «нулевом» уровне.

«Гарантии безопасности со стороны НВФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют. В то же время, активное нежелание руководителей ОРДО осуществить любые конструктивные шаги для возобновления работы мобильного оператора Vodafone Украина маскируются массированными информационными «вбросами» и распространением в подконтрольных им СМИ информации, обвиняющей украинскую сторону в неспособности и нежелании проведения этих ремонтных работ», - отметила украинская сторона СЦКК.

Представители Украины выразили надежду, что при содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования Vodafone Украина, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких.

Как сообщал УНИАН, связь Vodafone исчезла на неподконтрольных территориях Донбасса 11 января. В компании сообщили о повреждении оптоволоконного кабеля.

Vodafone - последний оператор, работавший на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там также нет стационарной телефонной связи с подконтрольной Украине территорией.

15 января Vodafone обратился ко всем ответственным инстанциям, включая Луганскую и Донецкую ОГА, СЦКК, СММ ОБСЕ, с просьбой обеспечить пропуск ремонтных бригад в "серую зону".

Сегодня, 16 января, народный депутат Ирина Фриз заявила, что Украина официально обратится к координаторам ОБСЕ в минских группах по поводу возобновления работы Vodafone в зоне АТО.