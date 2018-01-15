Оккупанты заявляют, что "паспорта ДНР" получили почти тысяча иностранцев - ИС

В так называемой «ДНР» заявляют, что с момента начала выдачи «паспортов граждан ДНР» эти «документы» получили 957 иностранцев из более чем 30 стран.

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук.

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«В «ДНР» распространяют информацию, что с момента начала выдачи «паспортов граждан ДНР» эти «документы» получили 957 иностранцев из более чем 30 стран. Среди них называются выходцы из США, РФ, Германии, Италии, Сербии, Финляндии. При этом, представители оккупационной власти ОРДО не указывают, что все иностранцы, которые получили «паспорта граждан ДНР», являются боевиками и наемниками НЗФ и, соответственно, являются международными преступниками», - подчеркнул Тымчук.