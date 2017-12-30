За полторы недели на Донбассе уничтожено 39 оккупантов – ИС

В период с 19 по 28 декабря подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 39 человек.

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Об этом сообщил координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Украины Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

«В период с 19 по 28 декабря с.г. подтвержденные потери российских оккупационных войск на Донбассе составили 39 человек: 1 АК - 9 ошмсп мп (Новоазовск) 5 в/с, 3 омсбр (Горловка) 20 в/с, 11 ОМП (Макеевка) 9 в/с, 2 АК - 6 омсп (Кадиевка) 1 в/с, 7 омсбр (Брянка) 3 в/с; 2 омсбр (Луганск) 1 в/с», - написал Тимчук.

Также он сообщил, что российское оккупационное командование активизировало проведение мероприятий по распространению дезинформации среди мирного населения об активизации боевых действий в период Рождественских и Новогодних праздников.