На Донетчине завершили строительство газопровода до Авдеевки

В Донецкой области завершено строительство газопровода от поселка Очеретино до Авдеевки, он готов к испытаниям.

Об этом председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил на своей странице в Facebook.

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«Утром посетил строительство Авдеевского газопровода. Ситуация следующая: вчера завершили сварку стыков и укладку труб. Газопровод готов полностью к началу испытаний», - написал он.

По данным Жебривского, сегодня с 10.00 газопровод начали накачивать специальным ингредиентом для проверки качества сварки.

«Будут накачивать поэтапно до 7,5 атмосфер, на это нужны сутки. Затем при 7,5 атмосфер трубу проверят специалисты технадзора и Гоструда – три часа должен держать газопровод такое давление, после этого опустят давление до 6 атмосфер и снова зафиксируют, проверят и опломбируют. После этого уже можно будет полностью засыпать трубу», - пояснил председатель ВГА.

После этого в газопровод закачают газ и начнут подключать дома.

Жебривский также сообщил, что распорядился всю необходимую документацию оформлять параллельно, чтобы не затягивать с процессом подключения домов.

Как сообщал УНИАН, в июне 2017 года из-за обстрелов пророссийскими террористами в результате аварии на магистральном газопроводе без газоснабжения остались 20 тысяч жителей Авдеевки и населенных пунктов Ясиноватского района.

После этого было решено построить газопровод протяженностью более 14 км до Авдеевки в обход временно оккупированной территории.