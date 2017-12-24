Боевики в нарушение "рождественского перемирия" более часа обстреливали пригороды Авдеевки из гранатометов - штаб АТО

Контролируемые Россией боевики на Донбассе, в нарушение достигнутой в Минске договоренности о новогодне-рождественском перемирии, более часа обстреливали позиции сил АТО в пригороде Авдеевки из гранатометов.

Как говорится в сообщении на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook, также российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по этим оборонительным укреплениям из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Кроме того, перемирие было нарушено в районе Верхнеторецкого, где активизировались вражеские снайперы, которые обстреливали опорные пункты украинской армии.

«Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон и строго соблюдают Минские договоренности», - отметили в штабе.

Как сообщал УНИАН, на линии боевого столкновения на Донбассе, в соответствии с Минскими договоренностями, с 00:00 часов 23 декабря объявлено перемирие на новогодние и рождественские праздники.