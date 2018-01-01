WP: предоставление оружия Украине не остановит агрессию России, но может заставить Путина взять паузу

Газета The Washington Post похвалила президента США Дональда Трампа за "безупречно выбранное время для принятия решения о предоставлении Украине летального вооружения". Как пишет "Голос Америки", соответствующая позиция редакции была опубликована 30 декабря.

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"Администрация Трампа в течение нескольких месяцев сомневалась, предоставлять ли оборонительное оружие Украине, но когда на этой неделе она наконец приняла решение - время было выбрано безупречно. В середине декабря агрессия со стороны сил, возглавляемых Россией, резко возросла: тяжелые артиллерийские и ракетные обстрелы откровенно отрицали тезис о том, что трехлетняя московская интервенция в Донецкой и Луганской областей перешла в стадию "замороженного конфликта", - говорится в материале.

"Поговаривали, что Путин видел в эскалации на территории Украины способ объединить поддержку внутри страны накануне президентских выборов, которые состоятся в России в марте", - отмечает WP.

Издание отмечает, что решение Трампа предоставить Украине противотанковые ракеты "Джавелин" и согласовать продажу снайперских винтовок "не остановит российское наступление, если оно будет иметь место, но оно может заставить Путина взять паузу".

"Это достойное применение принципа "мир через силу" президента Рональда Рейгана, которым Трамп, по собственному признанию, восторгается. ... Путин должен осознать, что его агрессия, в Украине или в киберпространстве, получит отпор и повлечет за собой ощутимые последствия для него", - пишет WP.

СМИ отмечает, что количество оружия, которое получит Украина, является "скромным", а официальные лица называют это вооружение "заплатками", поскольку оно удовлетворит лишь ключевые потребности в защите страны.

"Теперь украинские военные смогут использовать снайперские системы M107A1, которые США им продают, чтобы уравнять шансы с противником. Вместе с тем "Джавелины" смогут уничтожить российские танки в случае нового наступления - и заставить Кремль учесть потенциальные новые потери среди российских солдат, присутствие которых в Кремле по-прежнему отрицают", - пишет издание.

"Трамп отступил от позиции президента Барака Обамы, который отклонял предложения о предоставлении Киеву летального оружия. Обама подчеркивал, что поставки в Украину оружия только приведут к дальнейшей эскалации со стороны России. Наконец мы увидим, было ли такое обоснование разумным, или - только оправданием для его бездеятельности", - заключает WP.

Как сообщал УНИАН, украинское правительство неоднократно просило США предоставить переносные противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin. 22 декабря телеканал ABC News со ссылкой на многочисленные источники в Госдепартаменте США сообщил, что президент США Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи Украине противотанковых ракет. Общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн. долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок. Вместе с тем в Госдепартаменте заявили, что США предоставят Украине "усиленный оборонный потенциал".

Решение является частью усилий США, направленных на помощь Украине в защите ее территориальной целостности, и на то, чтобы «сдержать дальнейшую агрессию». При этом в Госдепартаменте не уточнили, о каком именно «усиленном оборонном потенциале» идет речь. После появления информации о решении Белого дома предоставить Украине вооружение для защиты от российского вторжения в МИД РФ заявили, что США перешли черту и "разжигают войну".

Спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер подтвердил, что администрация Трампа приняла решение о продаже Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракетных комплексов.