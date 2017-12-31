Генсек ООН призвал мировых лидеров объединиться для преодоления глобальных угроз в 2018 году

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш призвал мировых лидеров объединиться для преодоления глобальных угроз в 2018 году.

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Об этом он сказал в новогоднем обращении, передает «Голос Америки».

Генсек признал, что его надежды на наступление мира в 2017 году не оправдались.

«К сожалению, во многих отношениях мир наоборот пошел в обратном направлении», - сказал он.

Гутерреш назвал свое обращение предупреждением мира об опасности.

«Конфликты углубились, появились новые угрозы. Беспокойство относительно ядерного оружия - на самом высоком со времен «холодной войны» уровне. Климатические изменения происходят быстрее, чем мы реагируем. Неравенство в мире растет, мы являемся свидетелями ужасных нарушений прав человека. Национализм и ксенофобия в момент, когда мы вступаем в 2018 год, на подъеме. Я призываю к единству», - сказал Гутерреш.

Вместе с тем он добавил, что «мир может стать более безопасным, конфликты и ненависть можно преодолеть. Однако только в том случае, если мировые лидеры объединятся для того, чтобы преодолеть раскол и объединить людей вокруг общих целей».