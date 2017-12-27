Бывшая украинская военная отказалась покидать "ДНР" после обмена - СМИ

Один человек отказался ехать на подконтрольную Киеву территорию в рамках обмена пленными между Украиной и террористами, который проходил на Донбассе.

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Отказалась выезжать бывшая военнослужащая ВСУ по имени Елена. Об этом "Стране" рассказала сама женщина.

Она говорит, что ее задержали в августе 2016 года, до этого служила в штабе Славянска. "Кто-то написал на меня заявление, вот и арестовали", - сообщила она. Причиной того, что она остается в "ДНР" она назвала то, что в Донецке живут все ее родные.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в районе Майорска Донецкой области состоялось освобождение 74 украинских заложников из тюрем российско-оккупационных бандформирований.