У Путина есть два варианта по Донбассу, скоро придется сделать выбор - эксперт (видео)

Сейчас Путин пошел на шантаж, когда начал заявлять, что минский формат имеет низкую эффективность, когда начинает выводить своих офицеров из состава СЦКК на Донбассе.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Дмитрий Тымчук, передает "Апостроф".

По словам эксперта, для Путина сейчас важно сохранять статус-кво. Американцы через спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера начинают делать нелицеприятные предложения, пытаясь изменить ситуацию не в том формате, который нравится Кремлю.

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"Но Путин будет тянуть до выборов этот статус-кво. А после выборов начнутся другие разговоры. Все прекрасно понимают, что российская экономика не в лучшем состоянии. И то, что сейчас сохраняются какие-то социальные гарантии, то это продлится только до выборов", - отметил Тымчук.

Координатор ИС подчеркнул, что тот же Крым дорого обходится Путину, война на Донбассе стоит не копейки, санкции берут свое, международная изоляция — все эти факторы в совокупности дают возможность понимать, что для россиян после выборов наступят не самые лучшие времена.

"На этом фоне в России к осени 2018 года может создаться такая социально-экономическая негативная ситуация внутри, что Путину придется что-то решать. Крым, понятное дело, он не отдаст, а вот по поводу Донбасса у него станет вопрос ребром: либо уходить с надеждой на снятие санкций, плюс снять с себя бремя финансирования этой кампании, либо продолжать войну с непонятными последствиями уже внутри своей страны. Что он выберет – пока непонятно. Но в Кремле прекрасно понимают, что этот выбор скоро настанет", - убежден Тымчук.

То есть, по его словам, после выборов в России стоит ожидать серьезных изменений стратегии Кремля.

"Единственный вопрос, как будет выходить Путин с Донбасса, пытаясь сохранить лицо, потому что это для него принципиально важно", - подытожил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны.

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