Путин готовит "ДНР" и "ЛНР" к сливу - российский политолог

Президент РФ Владимир Путин готовит российскую общественность к сливу так называемых "ДНР" и "ЛНР". Так российский политолог Дмитрий Орешкин, прокомментировал заявление главы РФ о миротворцах ООН на Донбассе. Путинн сказал, что не против размещения миссии на всей оккупированной территории востока Украины, но Киев должен договориться об этом с боевиками.

Воевать дальше у Путина нет ресурсов – ни идеологических, ни политических, ни финансовых, ни даже военных, передает слова Орешкина "Апостроф".

"Ему остается лишь маневрировать, что он и делает. Да, идет какая-то закулисная торговля с Соединенными Штатами. К сожалению для Путина, США хорошо поняли, что с ним надо вести себя примерно так, как с Ким Чен Ыном – договариваться бессмысленно, надо давить довольно жестко. У Путина очень слабые переговорные позиции: над ним нависает "Бук", который приехал из России (соответственно, кто-то подписал документ, отправляющий этот "Бук", из которого сбили Boeing MH17 летом 2014 года на Донбассе), нависают обвинения во вмешательстве в выборы в Европе и в США", - отметил российский политолог.

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По мнению Орешкина, сейчас главная задача Путина - понемножку подготовить так называемые "ДНР" и "ЛНР" если не к тотальному сливу, то к какому-то поиску компромисса, главным образом с Западом.

"И он понемножку отступает, стараясь не делать этого слишком резко, потому что тогда возникнет когнитивный диссонанс", - считает политолог РФ.

При этом очень интересный и сложный вопрос, как будут реально договариваться Волкер с Сурковым. Потому что Волкер – человек, достаточно ясно понимающий, что теперь, после переворота в "ЛНР", от Суркова мало что зависит.

"Он понемножку начинает приучать общественное мнение, что, в общем, эта ноша россиянам не по карману, что мы вовсе не хотим убивать братский украинский народ. А чтобы остановить кровопролитие, нужно подключить иностранных наблюдателей. Но это все работа с общественным мнением", - добавил Орешкин.

При этом, считает он, что на какой то-стадии переговорного процесса будет найден компромисс. А пока конфликт будет находиться в замороженном состоянии, ведь Путин не может уйти просто так, ему "ДНР" и "ЛНР" нужны как нарыв в теле Украины, но не в теле России.

"Поэтому он будет впихивать их формально в тело Украины, чтобы по возможности распространять вокруг заразу. Но ключевые позиции Путин хочет оставить за собой, или, скорее, за ФСБ", - подытожил российский политолог.

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции заявил, что он не против установления международного контроля на Донбассе, но ратует за прямые переговоры Киева и боевиков.