Российско-оккупационные войска нарушают "рождественское перемирие" - штаб АТО

Российско-террористические войска цинично нарушают «рождественское перемирие»: сегодня они уже трижды провоцировали силы антитеррористической операции на ответный огонь.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

На Луганском направлении противник из миномета калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по оборонным укреплениям Вооруженных сил Украины вокруг Луганского на Светлодарской дуге. В этом же районе украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

На Донецком направлении захватчики нарушали перемирие — вели огонь из пулеметов вблизи Авдеевки, а из стрелкового оружия - неподалеку от Лебединского.

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«Такие коварные действия российских наемников свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня», - убеждены в штабе АТО.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

По данным пресс-центра штаба АТО, с начала суток оккупанты соблюдали режим тишины. Однако около 11.30 они обстреляли позиции Вооруженных сил Украины в районе Луганского на Светлодарской дуге.