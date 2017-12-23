Боевики нарушили "рождественское перемирие" на Светлодарской дуге - штаб АТО (видео)

Контролируемые Россией боевики нарушили «рождественское перемирие», которое началось с полуночи 23 декабря, на Светлодарской дуге.

Об этом руководитель пресс-центра штаба АТО Василий Лабай сообщил в комментарии телеканалу "112 Украина".

"Хочу подчеркнуть, что с начала этих суток, когда начало действовать новогодне-рождественское перемирие, и ориентировочно до 11.30 дня режим тишины соблюдался. После чего российско-террористические войска осуществили обстрел в сторону позиций Вооруженных сил Украины в районе Луганского на Светлодарской дуге. Вооруженные провокации из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения боевых машин пехоты были осуществлены из не подконтрольного украинскому правительству населенного пункта Калиновка. Учитывая то, что этот обстрел не нес угрозы жизни украинских воинов, в огонь в ответ силы АТО не открывали", - сказал Лабай.

По его словам, обстрелами российско-террористические войска пытаются сорвать рождественско-новогоднее перемирие.

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«Такие действия боевиков и их кремлевских кураторов свидетельствуют о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта и демонстрируют нежелание соблюдать режим прекращения огня и сознательное невыполнение Минских договоренностей», - сказал Лабай.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе было договорено об установлении перемирия с полуночи 23 декабря.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил, что участники ТКГ выступили за введение дисциплинарных мер, если стороны будут нарушать "рождественское перемирие".