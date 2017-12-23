В Луганске боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в комплекс, в который заехали грузовиками РФ так называемого "гумконвоя"

Во временно оккупированном Луганске контролируемые Россией боевики не пропустили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территорию комплекса, в который заехали российские грузовики так называемого «гуманитарного конвоя».

Как сообщается в отчете миссии на сайте ОБСЕ, в Донецкой и Луганской областях наблюдатели СММ зафиксировали несколько колонн грузовиков, на бортах которых были надписи на русском языке «Гуманитарная помощь от Российской Федерации», в частности утром 21 декабря на юго-восточной окраине Луганска члены патруля миссии видели автоколонну в составе 16 тентованных грузовиков.

"Позже, по наблюдениям миссии, колонна заехала на территорию комплекса, расположенного на ул. Даргомыжского, 4-а, на южной окраине Луганска. Когда наблюдатели попытались пройти на территорию комплекса, два вооруженных члена «ЛНР» в одежде с надписями «милиция» «ЛНР» на русском языке не пропустили их, заявив, что доступ СММ будет предоставлено только с разрешения других членов «ЛНР», - заявили наблюдатели.

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Как сообщал УНИАН, 21 декабря в МЧС РФ объявили об очередном вторжении на временно оккупированные территории Донбасса так называемого «гуманитарного конвоя», грузовики которого якобы привезли «около 450 тонн гуманитарного груза, состоящего из детских продуктовых наборов, медикаментов, медицинского имущества, учебной литературы и новогодних подарков».

Россия с августа 2014 года направляет на временно оккупированных территориях Донбасса так называемые «гуманитарные конвои».

Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с пищевыми продуктами было оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты.

В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».