На оккупированный Донбасс вторгся очередной путинский "гумконвой"

Российский 64-й "гуманитарный" конвой с нарушением международного и украинского законодательства въехал на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Сегодня, 27 апреля, российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного (шестьдесят четвёртого), так называемого, «гуманитарного конвоя». Поскольку перемещение «гумконвоя» вновь происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций", - сказано в сообщении.

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Через российские пункты пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» на въезд в Украину всего последовало 2 колонны т. н. «гумконвоя» в составе 41 автомобиля.

"В грузовиках якобы перевозили детские продукты питания и один автомобиль - с медикаментами. Особенностью данного груза является несоответствие количества грузовиков, заявленных в предыдущей ноте РФ. А автомобиль с медикаментами был заполнен лишь на 10%", - добавили в ведомстве.

РФ с августа 2014 года направляет в зону боевых действий на Донбасс так называемые "гуманитарные конвои". Таможенную и пограничную службы Украины не допускают к осмотру этих грузовиков. Украинская сторона заявляла о получении доказательств того, что в этих грузовиках среди ящиков с продуктами питания были оружие, боеприпасы и противотанковые гранаты. В МИД Украины неоднократно требовали от РФ прекратить нарушение суверенитета Украины под предлогом доставки так называемой «гуманитарной помощи».